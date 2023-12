Incendio distrugge auto di una 33enne nell’Agrigentino, indagini in corso

La vettura si trovava nelle vicinanze dell'abitazione della donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Un’automobile di proprietà di una donna di 33 anni è stata danneggiata da un incendio divampato in via Salvatore Gangitano, a Canicattì, in provincia di Agrigento.

L’intervento dei vigili del fuoco

La vettura si trovava nelle vicinanze dell’abitazione della donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’auto. Indagini in corso per chiarire l’origine del rogo.