Incendio in un casolare abbandonato nel Palermitano, spento il rogo

L'incendio e i fumi della combustione hanno interessato tutti i locali. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 2

Intorno alle ore 23.30 di ieri (29 ottobre) due squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo e una squadra del distaccamento volontario di Villafrati sono intervenute a Misilmeri (Palermo) in contrada Masseria Damari sulla statale 121 al km 243 a seguito di un incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il rogo ha coinvoto un casolare isolato e il personale dei vigili del fuoco intervenuto ha potuto constatare che la struttura, costituito da un solo piano fuori terra, al momento non risultava abitato. L’incendio e i fumi della combustione hanno interessato tutti i locali. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 2 circa. La cause del rogo sono in fase di valutazione.