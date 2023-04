Fiamme improvvise in una lavanderia, paura e un sospetto intossicato

Ancora da chiarire la dinamica dell'incendio registrato in una nota lavanderia a Partinico (PA).

Paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 aprile, per un incendio scoppiato all’interno di una nota lavanderia di Partinico, situata in piazza Umberto I.

Secondo quanto riportato da Partinico Live, una persona sarebbe rimasta intossicata e si tratterebbe di un dipendente dell’attività commerciale.

Incendio in lavanderia a Partinico, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono da accertare le cause del rogo, che avrebbero interessato la parte interna dello stabilimento. Non è escluso che a scatenare le fiamme sia stato un cortocircuito o il surriscaldamento di una delle macchine presenti nella lavanderia.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per gli accertamenti al dipendente colto da malore in seguito all’incendio e i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

