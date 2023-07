Mezzo pesante in fiamme sulla Statale 115, strada chiusa

Ecco l'avviso dell'Anas con l'area interessata dalla chiusura e la viabilità alternativa.

La Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico a Sciacca dove si è verificato l’incendio di un mezzo pesante.

Ecco la nota dell’Anas su quanto accaduto e sulle disposizioni per quanto riguarda la viabilità.

Chiusa Statale 115 a Sciacca per incendio di mezzo pesante

Ecco la nota del personale Anas: “La strada statale 115 Sud Occidentale Sicula è provvisoriamente chiusa al traffico dal chilometro 125,200 al chilometro 128,500, a Sciacca (AG), per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incidentato. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, deviata su strada comunale in contrada San Giorgio, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

Nel frattempo la Sicilia piange l’ennesima vittima della strada, l’anziana Rosalia Zangara, investita da un Suv in piazza Virgilio a Palermo e morta all’ospedale Civico dopo diversi giorni di agonia.

Immagine di repertorio