Incendio improvviso sul ponte Bocca Arena, gru “distrutta”

Il rogo sarebbe iniziato mentre gli operai incaricati dei lavori si trovavano in pausa pranzo.

Momenti di preoccupazione per un incendio scoppiato durante un intervento di manutenzione del ponte sul fiume Bocca Arena a Mazara del Vallo, nel Trapanese.

Fortunatamente non risulta nessun ferito, ma si è rivelato comunque necessario chiudere l’area al traffico per svolgere i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incendio del ponte sul fiume Bocca Arena

Sono ancora pochi i dettagli sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, una gru del cantiere incaricato di realizzare i lavori sarebbe rimasta distrutta da un improvviso incendio. Il rogo sarebbe iniziato durante la pausa pranzo, quindi gli operai non si trovavano sul posto.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo. Nelle prossime ore si prevede un sopralluogo per comprendere l’origine del luogo. Nel frattempo la strada è chiusa al traffico anche per consentire gli interventi di manutenzioni previsti.

Immagine di repertorio