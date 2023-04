Fiamme nella notte all’Olivella, brucia un pub: accertamenti in corso

Fiamme nella notte a Palermo, tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato conseguenze peggiori.

Un incendio è esploso la scorsa notte all’interno di un pub di Palermo, nel quartiere Olivella. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, poco dopo l’una.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del capoluogo siciliano che hanno scongiurato conseguenze peggiori, estinguendo le fiamme.

Incendio nato per cause accidentali?

Fortunatamente, in base al sopralluogo effettuato dai pompieri, non si rileverebbero danni ingenti: soltanto pareti annerite e qualche suppellettile rovinato. Sono attualmente in corso degli accertamenti per fare luce sulla natura del rogo.

A quanto pare, le fiamme sarebbero scoppiate per cause accidentali e non si esclude che tutto possa essere partito da un mozzicone di sigaretta.