VIDEO | “Inferno di fuoco” nel Palermitano, Tir in fiamme

Momenti di paura a Misilmeri, in viale Europa: ecco cosa è successo.

Momenti di paura a Misilmeri (Palermo), dove un incendio ha distrutto un Tir: è accaduto nella mattinata in viale Europa.

Fortunatamente non si portano gravi danni a cose o persone.

Misilmeri, incendio distrugge Tir

Rimane ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante – che trasportava carta e carbone da riciclare – avrebbe sentito un forte odore di bruciato e avrebbe arrestato la marcia. Una volta sceso dal mezzo, per fortuna prima che scoppiasse l’incendio, avrebbe lanciato l’allarme.

Sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco, che – con il supporto di alcuni commercianti della zona – avrebbero spento il rogo. Il mezzo sarebbe andato completamente distrutto: il rogo ha interessato tutta la motrice del Tir.

Per fortuna, però, non si registrano feriti o gravi danni a persone. Presenti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri per indagare sulla dinamica di quanto accaduto e far luce sulle eventuali responsabilità.

Fonte foto e video: Facebook – Valentino Pietro Sucato