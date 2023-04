Appartamento in fiamme, paura in città: una persona ustionata

Paura per un incendio scoppiato in via Cipressi, nel capoluogo siciliano. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Momenti di apprensione quelli vissuti in queste ore in via Cipressi, nel quartiere Zisa di Palermo, a causa di un incendio che ha interessato un appartamento.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate al secondo piano di un’edificio e una persona sarebbe rimasta ustionata e intossicata.

Incendio a Palermo, i soccorsi

Il malcapitato è stato trasportato all’ospedale Civico del capoluogo a seguito dell’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto si sono presentati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali si sono occupato di estinguere l’incendio e dell’evacuazione dell’area. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause scatenanti dell’incendio.