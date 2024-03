Notte di fuoco e terrore nel centro storico di Trapani, scoppia grosso incendio: crolla solaio

Il rogo avrebbe interessato uno stabile del centro storico abitato da ben 8 famiglie.

Notte di paura in via Corollai, nel centro storico di Trapani, dove intorno all’una è divampato un pericoloso incendio.

Evacuate diverse famiglie.

Incendio in via Corollai a Trapani

Rimane ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, a provocare il rogo nel cuore della notte sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico. Le fiamme avrebbero avvolto l’intero stabile, di tre piani, e provocato perfino il crollo parziale dei solai in legno della struttura.

Fortunatamente, le otto famiglie residenti nell’immobile sarebbero riuscite a fuggire e a chiedere l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver evacuato la struttura, hanno proceduto alla messa in sicurezza della zona e allo spegnimento del rogo. Sono in corso le verifiche strutturali per permettere alle famiglie di rientrare nelle proprie case dopo il brutto episodio.

Fiamme anche ad Acireale

Nelle scorse ore si è registrato un brutto incendio anche ad Acireale. Secondo una prima ricostruzione, un bambino avrebbe dato fuoco alla coperta per sbaglio e avrebbe scatenato le fiamme. L’intera famiglia – composta da padre, madre e figlio – è stata costretta ad abbandonare la casa in fiamme: purtroppo, nel rogo ha perso la vita il cane, trovato carbonizzato.

