Maxi incendio in via Forcile, fumo e fiamme ovunque – VIDEO e FOTO

Ancora un grosso incendio a Catania: in azione i vigili del fuoco.

Si registra un pericoloso incendio in via Forcile, a Catania, nei pressi del luogo che fino a poco tempo fa ospitava il drive in per i tamponi anti-Covid.

Ecco le foto che testimoniano l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale etneo in zona.

Incendio in via Forcile a Catania

Fiamme alte e fumo hanno invaso la zona del mercato di via Forcile e si è richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’intervento di spegnimento è ancora in fase iniziale. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i vigili urbani, che hanno temporaneamente interrotto il transito verso via zia Lisa.

A rendere difficili le operazioni di spegnimento è soprattutto il vento. Un altro incendio è in corso nell’area vicino all’Asse dei Servizi: due autobotti sono entrate in azione per estinguere il rogo.