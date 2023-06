Paura in villetta, scoppia l’incendio in cucina: intervengono i pompieri a Palermo

Necessario l'intervento di tre squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Momenti di preoccupazione in via Venere a Palermo, dove ieri – 9 giugno – si è verificato un incendio in una villetta.

Fortunatamente non risultano notizie di persone rimaste ferite.

Incendio in villetta di via Venere a Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del rogo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla cucina dell’appartamento. Il fumo avrebbe invaso l’intera stanza e il fuoco avrebbe danneggiato alcuni oggetti presenti nell’appartamento.

Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione ed evitare che le fiamme raggiungessero altre stanze. Non è chiara la causa scatenante di quanto accaduto.

Immagine di repertorio