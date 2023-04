La gita con gli amici e lo schianto fatale, il dolore per la morte di Federica Albanese sulla A19

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di Federica Albanese. Le altre persone coinvolte nel sinistro si trovano in ospedale.

Stava rientrando a casa dopo una giornata trascorsa fuori città con gli amici Federica Albanese, 27 anni, la vittima dell’incidente stradale mortale che si è verificato nel pomeriggio di domenica 2 aprile lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Termini Imerese.

Tra i feriti, tre in totale e attualmente ricoverati in ospedale, risulta anche il fidanzato della 27enne.

Morte Federica Albanese, la ricostruzione

Secondo la ricostruzione del sinistro, avvenuto lungo la carreggiata che conduce verso il capoluogo siciliano, a schiantarsi frontalmente sarebbero stati una moto e un’auto.

A seguito dell’impatto, il mezzo a quattro ruote si sarebbe ribaltato prendendo fuoco. La giovane, che si trovava in sella alla moto insieme al fidanzato, sarebbe stata sbalzata sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto in cui si è verificato l’incidente stradale.

Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, con il traffico stradale rimasto paralizzato per diversi minuti al fine di provvedere ai soccorsi. Purtroppo, per Federica, non c’è stato nulla da fare.

Sono numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio che si moltiplicano sui social da parte di amici e conoscenti della giovane. “Non ci sono parole. Non ci voglio credere. Condoglianze alla famiglia. Fede un grosso abbraccio, che Dio ti accolga tra le sue braccia e dia consolazione alla tua famiglia”, commenta Carmelo.

“Mi dispiace tantissimo, poveri genitori! Riposa in pace bellissimo angelo”, aggiunge Eleonora. “Un dolore immenso gioia, avevi una vita davanti. Non si può morire così giovane, mi dispiace tantissimo”, scrive Paola.

Fonte foto: Facebook