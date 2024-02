Traffico in tilt sulla A18, code e disagi: ecco cosa succede

Un altro impatto dopo quello della Tangenziale di Catania delle scorse ore: disagi in direzione Messina.

Un pomeriggio molto difficile per gli utenti della strada siciliani: sull’autostrada A18 – Messina-Catania -, infatti, si è registrato un incidente che ha letteralmente mandato in tilt la viabilità, già piuttosto rallentata tra lavori in corso e tipica confusione delle ore di punta.

Ecco i primi dettagli sulla zona interessata. Numerose le segnalazioni sui social, che avvertono i conducenti di possibili ritardi e disagi in alcune aree dell’autostrada che collega il capoluogo etneo alla città dello Stretto.

Incidente sulla A18, traffico bloccato

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’origine delle lunghissime code vi sarebbe l’ennesimo incidente stradale. L’impatto sarebbe avvenuto, in base alle prime informazioni, all’uscita del rifornimento tra Catania e Acireale (nei pressi del chilometro 71+800, in direzione Messina) e avrebbe coinvolto più mezzi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte.

Si registrano forti rallentamenti del traffico nella zona interessata dal sinistro.

L’impatto in Tangenziale

Sul fronte degli incidenti, anche la mattina dell’1 febbraio è stata difficile: intorno alle 5.30, infatti, si è verificato un maxi tamponamento sulla Tangenziale di Catania. Cinque i mezzi coinvolti: 4 auto e un Tir. Si è rivelato necessario l’intervento della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’impatto e degli operatori del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

L’incidente, avvenuto nei pressi di Bicocca, a provocato un forte rallentamento del traffico per buona parte della mattinata.

Immagine di repertorio