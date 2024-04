Traffico in tilt sulla A19, ennesimo incidente: ferita una donna

Un sinistro ha provocato nella mattinata diversi disagi al traffico.

Si è registrato un incidente stradale lungo l’autostrada A19, nel territorio di Villabate in direzione Palermo: c’è una persona ferita.

Molti i disagi per il traffico veicolare lungo l’autostrada.

Incidente sulla A19, traffico in tilt a Villabate

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Daewoo Matiz e una Bmw – si sarebbero scontrate all’altezza del chilometro 3+500 dell’autostrada. In seguito all’impatto è rimasta ferita la conducente del primo veicolo, una donna di 34 anni.

Sul posto, in seguito alla segnalazione del sinistro, sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e gli agenti della polizia stradale. Fortunatamente, sembra che le condizioni della ferita non siano gravi.

Pesanti, invece, i disagi per il traffico veicolare: lunghe code hanno interessato la corsia in direzione Palermo per più di un’ora.

Tragedia in provincia di Catania

Un altro incidente, avvenuto due sere fa tra Aci Castello e Acireale (in provincia di Catania), ha avuto purtroppo conseguenze ben più gravi. In seguito allo scontro tra una moto e un’auto lungo la Statale è morto un giovane di 29 anni, Gaetano Fiamingo. Il giovane giocava come portiere nella squadra di Calcio a 5 della sua Acireale ed era molto conosciuto anche per la sua grande passione per lo sport.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI