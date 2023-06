Schianto sulla A20 Messina-Palermo, auto si ribalta in galleria: c’è un ferito

Ennesimo incidente lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, necessario l'intervento dei sanitari per soccorrere la persona ferita.

Un rocambolesco incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 14 giugno, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’interno della galleria Spadafora, in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, un’auto si sarebbe capovolta a seguito della perdita del controllo da parte del suo conducente, schiantandosi dentro la galleria.

I soccorsi

In base a queste informazioni, quindi, l’incidente lungo l’autostrada A20 sarebbe di natura autonoma. Il conducente dell’auto ha riportato delle ferite e, per questo, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e successivamente trasportato in ospedale.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute non preoccuperebbero. Il traffico all’altezza del punto dove si è verificato l’incidente ha conosciuto dei rallentamenti.

Foto di repertorio