Incidente in serata alla rotonda di Giunone, si schiantano due auto: arrivano i soccorsi

Tanta paura per i protagonisti dell'incidente avvenuto ieri sera ad Agrigento. Sul posto i soccorsi, ecco cos'è accaduto.

Ancora incidenti stradali in Sicilia. Il nuovo sinistro è avvenuto nella serata di domenica 7 maggio alla rotonda di Giunone, ad Agrigento, dove si sono scontrate una Peugeot 3008 e una Fiat Panda.

Fortunatamente, nonostante lo scontro violento, non si sarebbero registrate conseguenze importanti per gli occupanti dei due mezzi. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 con delle ambulanze per soccorrere gli eventuali feriti e gli agenti della Polizia per la regolamentazione del traffico.

Presenti anche i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del sinistro avvenuto ad Agrigento e le responsabilità.