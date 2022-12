Terribile schianto auto-scooter nella notte: 18enne grave, prognosi riservata

Drammatico incidente, ferito gravemente un ragazzo di 18 anni: la prima ricostruzione di quanto accaduto nella notte ad Alcamo, nel Trapanese.

Drammatico incidente nella notte in viale Europa, una delle vie principali di Alcamo, in provincia di Trapani: il bilancio è di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Si tratta di un ragazzo di appena 18 anni, trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Alcamo, l’incidente in viale Europa e il ferito trasferito a Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente avrebbe coinvolto due mezzi: un’auto e uno scooter. Il mezzo a due ruote si sarebbe schiantato contro la vettura in viale Europa e, in seguito al violento impatto, il giovane conducente e il passeggero del motociclo sarebbero rimasti feriti.

Ad avere la peggio è stato il passeggero del motorino, un 18enne. Avrebbe riportato delle gravi lesioni all’addome dopo lo schianto contro l’auto e il conseguente impatto con l’asfalto. I medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 per soccorrere i feriti, anche la polizia municipale di Alcamo per indagare sulla dinamica esatta di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità per l’incidente.

Questo è solo l’ultimo della lunga serie di incidenti che hanno interessato la Sicilia nel giro di pochi giorni. Uno dei più recenti si è verificato in via Malaspina a Palermo e ha provocato il ferimento di un 37enne.

