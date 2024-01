Dramma all’autolavaggio nel Siracusano, donna schiacciata tra muro e auto: è grave

In corso le indagini su quanto accaduto. Scatta la corsa in ospedale a Catania per tentare di salvare la donna.

Terribile incidente a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove una donna è rimasta schiacciata tra un’auto e un muro nell’autolavaggio gestito dal fratello.

La malcapitata è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Catania. Le sue condizioni, purtroppo, sono gravi.

Drammatico incidente in autolavaggio di Rosolini

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe notato una delle vetture, lasciata per il lavaggio nei locali dell’esercizio, muoversi autonomamente verso l’interno (presumibilmente per il mancato inserimento del freno a mano). Nel tentativo di fermarla o almeno rallentarla, la donna sarebbe rimasta schiacciata tra la vetture e il muro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sono in corso le indagini di rito su quanto accaduto.

Una scia di tragedie

Sul fronte degli incidenti, purtroppo, il 2024 in Sicilia è iniziato nel peggiore dei modi. Solo a Capodanno, due tragedie hanno sconvolto l’Isola. La prima è avvenuta a Belpasso, dove un 26enne ha perso la vita in via Valcorrente. La seconda, invece, è avvenuta nel Ragusano ed è costata la vita a uno stimato medico, Angelo Giudice.

Immagine di repertorio