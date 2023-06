Va a messa e viene investita, donna muore dopo due mesi di agonia nel Palermitano

Tragedia nel Palermitano. Anna Picone, 64 anni, si è spenta dopo settimane di agonia a seguito di un tremendo incidente.

Si è spenta dopo oltre due mesi di agonia la donna rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto a Bagheria (Palermo) nella notte di Pasqua, domenica 9 aprile 2023.

Anna Picone era stata travolta da un’auto in viale Ingegner Bagnera mentre si stava recando in chiesa per partecipare alla messa pasquale.

I soccorsi e la lotta tra la vita e la morte

Sul posto, a seguito dell’impatto, si erano presentati i sanitari del 118. Poco dopo, la donna che era stata trasferita in ospedale a causa delle sue gravi condizioni.

Anna Picone ha quindi lottato per diverse settimane tra la vita e la morte. Purtroppo, nonostante le preghiere dei familiari e i tentativi dei medici, la donna si è dovuta arrendere con il decesso che è sopravvenuto nelle scorse ore.

Foto di repertorio