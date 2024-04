Circonvallazione Catania, scontro auto-scooter: un ferito, traffico rallentato

Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote avrebbe riportato delle ferite ad una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Paura nella serata di ieri, domenica 14 aprile, sulla circonvallazione di Catania, precisamente nel tratto denominato viale Odorico da Pordenone, per un incidente.

La dinamica dell’incidente sulla circonvallazione di Catania

A scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter per cause ancora in fase di accertamento sulla carreggiata in direzione Misterbianco e il traffico ha subìto dei piccoli rallentamenti.

Il ragazzo alla guida dello scooter avrebbe riportato delle ferite a una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.