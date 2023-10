Ennesimo scontro sulla Statale 640, Fiat Panda contro camion: un ferito

L'incidente in contrada Kaos: corsa in ospedale per il conducente dell'auto.

Si registra nell’ennesimo incidente lungo la Strada Statale 640 in contrada Kaos ad Agrigento: il bilancio è di un ferito.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi, 12 ottobre.

Incidente sulla Statale 640, un ferito in contrada Kaos

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati due mezzi: una Fiat Panda e un camion di proprietà di un’impresa edile. Il conducente del veicolo sarebbe rimasto ferito.

In seguito all’intervento del 118, il malcapitato è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni. Illesa l’altra persona coinvolta, il conducente del mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Agrigento e i tecnici dell’Anas per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio