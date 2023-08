Scontro tra auto e scooter in corso Serrovira: motociclista in ospedale

Pochi giorni fa un altro incidente nella stessa area di Licata (AG).

Un incidente stradale si è registrato nella mattinata in corso Serrovira a Licata, in provincia di Agrigento. Ci sarebbe un ferito, un motociclista.

Nello stesso punto, pochi giorni fa, si era verificato un altro pericoloso sinistro. Anche in quel caso, in seguito al violento impatto tra uno scooter e un’auto, è rimasto gravemente ferito un giovane centauro.

Incidente in corso Serrovira a Licata, un ferito

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, due mezzi – una moto e un’auto – si sarebbero scontrati all’altezza dell’incrocio tra corso Serrovira e via Stazione Vecchia. Ad avere la peggio, in seguito al violento impatto, è stato il centauro a bordo del mezzo a due ruote, rimasto ferito.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 per trasferire il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e gli operatori della polizia municipale per gestire il traffico in zona ed eseguire i rilievi di rito.

Immagine di repertorio