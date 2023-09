Si schianta con l’auto mentre trasmette in diretta Facebook, tre feriti: una bambina grave

Incredibile incidente ad Alatri (Frosinone), dove due auto sono entrate in collisione. Uno dei due conducenti trasmetteva in diretta social.

Incredibile incidente stradale quello che si è verificato domenica 10 settembre ad Alatri, in provincia di Frosinone, dove un uomo stava trasmettendo una diretta su Facebook quando ha perso il controllo della sua Audi.

Lo schianto e i soccorsi

Il conducente ha quindi travolto un’auto, una Nissan che giungeva dalla direzione opposta, causando il ferimento di tre persone. I soggetti feriti sono una madre e i due figli piccoli.

In base a quanto si apprende, la bambina è stata trasportata in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale Bambino Gesù di Roma, fortunatamente non in pericolo di vita.

La persona che si trovava alla guida dell’Audi è un cittadino 27enne di origini marocchine. Il giovane è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe. La sua posizione è attualmente al vaglio della Procura, mentre il video social è stato acquisito dai carabinieri.