Tiktoker in live: “Se la mia fidanzata non indossa il reggiseno le taglio la gola” – VIDEO

Un tiktoker italiano, durante una live sui social, ha fatto delle affermazioni allucinanti. Minacciando di tagliare la gola alla fidanzata

Un giovane tiktoker durante una live con altri influencer ha fatto delle dichiarazioni ripugnanti e deplorevoli. Il giovane ha affermato che se la sua fidanzata non indossasse un reggiseno le taglierebbe la gola. I presenti alla live che stavano facendo il video con lui sono rimasti letteralmente sconvolti e hanno immediatamente detto: “Mi dissocio! Basta”.

Il video postato da Salvini

Il video della diretta in questione è stato diffuso sui social dal ministro e vicepremier Matteo Salvini, il quale ha condannato le parole del giovane influencer e ha scritto: “In una diretta, questo personaggio dice che TAGLIEREBBE LA GOLA alla sua ragazza se dovesse andare in giro senza reggiseno, tra le risate generali. Allucinante. Ma come si può anche solo pensare una cosa del genere? Altro che “influencer”, a questo imbecille, che peraltro conta centinaia di migliaia di follower, andrebbero tolti i social per un lungo, lunghissimo periodo” ha concluso.

Video: Matteo Salvini via Instagram