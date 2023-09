Mucca impantanata in un campo di fango, salvata da elicottero – VIDEO

I vigili del fuoco hanno allacciato alcune corde intorno all'animnale, per poi agganciarle ad un elicottero che ha completato il soccorso

Disavventura per una mucca, rimasta impantanata nel fango in un terreno agricolo nell’area di Stigliano, in provincia di Matera.

Ogni soccorso è diverso da un altro, qui abbiamo salvato una mucca che era impantanata in un campo a Stigliano, in provincia di #Matera: con un sistema di corde agganciate all'elicottero l’abbiamo tirata fuori e portata al sicuro #vigilidelfuoco #SOSanimali pic.twitter.com/n16HNQq8g5 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 9, 2023

L’intervento dei vigili del fuoco

L’animale era sprofondato quasi totalmente nel fango e immobilizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allacciato alcune corde intorno alla mucca, per poi agganciarle ad un elicottero che ha completato l’intervento di soccorso.