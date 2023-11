VIDEO | Tragico incidente ferroviario, scontro mortale tra treno e camion a Corigliano

Una tragedia incredibile in provincia di Cosenza: sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Terrificante incidente ferroviario in contrada Thurio a Corigliano – Rossano, in provincia di Cosenza: in seguito allo scontro tra un camion e un treno su un passaggio a livello sono due le vittime.

A perdere la vita la capotreno e l’autista del camion. Le generalità delle vittime non sono ancora state divulgate.

Guarda tutti i video, visita la QdSTv – CLICCA QUI

Incidente ferroviario a Corigliano – Rossano, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il treno e il camion si sarebbero scontrati nella serata di oggi, 28 novembre 2023, sulla linea Catanzaro Lido-Sibari, all’altezza del passaggio a livello nei pressi di Thurio, in provincia di Cosenza. In seguito all’impatto, incredibilmente violento, sono morti i due conducenti ed entrambi i mezzi sarebbero andati a fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19. Il camion avrebbe occupato la sede di un passaggio a livello che dai primi riscontri risulta regolarmente funzionante e chiuso, scontrandosi con il treno Regionale 5677. Al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion, mentre i 10 passeggeri presenti a bordo del treno sarebbero illesi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica esatta di quanto accaduto e le eventuali responsabilità della tragedia.

Fonte foto e video: Twitter – Soqquadro