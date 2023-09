Provoca incidente e fugge a tutta velocità: denunciato “pirata della strada”

Il giovane è accusato di lesioni personali, fuga e omissione di soccorso dopo un incidente stradale a Ragusa.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa ha rintracciato e denunciato un giovane presunto “pirata della strada” per i reati di lesioni personali gravi, fuga e omissione di soccorso dopo un incidente stradale.

Il denunciato è il 21enne P.D.

Denunciato pirata della strada a Ragusa

Nella notte del 4 settembre, il personale delle Volanti della Questura di Ragusa è intervenuto in corso Mazzini per i rilievi di un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’auto. Il conducente del ciclomotore – in seguito al sinistro – avrebbe riportato lesioni personali, mentre il responsabile del sinistro, omettendo di prestare soccorso alla conducente dell’altro veicolo, si è dato alla fuga, proseguendo a forte velocità.

Dopo aver assicurato i soccorsi al soggetto ferito e atteso l’intervento del personale del 118, gli operatori della Squadra Volante hanno sequestrato alcune parti dell’auto che si era data alla fuga, riuscendo prontamente a identificare marca e modello. Le immediate ricerche del veicolo hanno permesso di identificare e rintracciare l’auto “pirata”, parcheggiata sulla pubblica via, la quale ha presentato caratteristiche inequivocabilmente compatibili con le parti trovate in occasione del sinistro.

Il proprietario, identificato e rintracciato nella propria abitazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di lesioni personali stradali gravi, fuga ed omissione di soccorso.