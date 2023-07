L’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, 18enne precipita da lucernario: è in ospedale

La violenta caduta da 5 metri d'altezza e la corsa in ospedale: la prima ricostruzione del dramma avvenuto a Gela nelle scorse ore.

Ancora un drammatico incidente sul lavoro in Sicilia, nello specifico in via Pergusa a Gela (provincia di Caltanissetta): a rimanere ferito è stato un ragazzo di appena di 18 anni.

L’episodio è avvenuto questa mattina e sono in corso le indagini per ricostruire l’episodio, che avviene a pochissimi giorni di distanza dall’ultima tragedia sul lavoro in Sicilia, che ha portato un operaio di 59 anni originario di Catania alla morte.

Incidente sul lavoro a Gela, ferito 18enne

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto questa mattina in via Pergusa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato da 5 metri di altezza dal lucernario nel vano scala mentre effettuava delle riparazioni sul tetto di una palazzina.

Pare che il 18enne abbia sbattuto la testa e abbia riportato un grave trauma cranico. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, è intervenuto il personale del 118, che ha trasferito il malcapitato prima all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela in ambulanza e poi – data la gravità delle sue condizioni – in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini di rito per accertare la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio