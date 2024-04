Dramma sul lavoro, trattore si ribalta: agricoltore ferito, interviene l’elisoccorso a Licata

Trasferito all'ospedale Sant'Elia il 66enne coinvolto nel sinistro.

Terribile incidente sul lavoro per un agricoltore di Licata, in provincia di Agrigento: necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto nelle scorse ore.

Incidente sul lavoro a Licata per un agricoltore

Un agricoltore di 66 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro in contrada Calannina tra Licata e Ravanusa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava arando il terreno quando il trattore si è ribaltato per cause ancora da accertare ed è rimasto schiacciato.

Sul posto oltre l’ambulanza del 118 e i vigili del Fuoco; è atterrato un elisoccorso, che lo ha trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La tragedia di Santa Ninfa

Si è concluso tragicamente, la scorsa settimana, un incidente simile a Santa Ninfa (Trapani). Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe rimasto schiacciato dal suo trattore mentre si trovava in campagna. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo dell’uomo dopo l’allerta lanciata dai familiari. Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo della tragedia, hanno avviato gli accertamenti di rito sul caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Foto e informazioni di Irene Milisenda