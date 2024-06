Il trattore si ribalta improvvisamente, giovane agricoltore ferito gravemente nell’Agrigentino

Grave incidente sul lavoro: necessario l'elisoccorso per trasferire il giovane ferito a Palermo.

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Agrigento, più precisamente nelle campagne di Menfi, dove un giovane agricoltore è rimasto ferito dopo che il trattore con cui stava lavorando si è ribaltato.

Il malcapitato non è in pericolo di vita, fortunatamente, ma le sue ferite rimangono gravi.

Incidente sul lavoro a Menfi, trattore ribaltato e un ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per ragioni ancora da chiarire, il trattore con cui il giovane agricoltore stava lavorando, si sarebbe ribaltato e il ragazzo sarebbe rimasto ferito agli arti. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire l’agricoltore in un centro specializzato di Palermo. Servirà un intervento chirurgico, ma sembra che il giovane non sia in pericolo di vita nonostante le gravi ferite riportate.

Un altro dramma a Racalmuto

Appena 24 ore prima a Racalmuto, sempre in provincia di Agrigento, un altro incidente sul lavoro. In base a una prima ricostruzione dei fatti, un 60enne sarebbe rimasto incastrato tra le ruote della motozappa mentre stava lavorando sul terreno di contrada Zaccanello e avrebbe riportato ferite profonde a una gamba.

Immagine di repertorio