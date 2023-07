Tragedia sulla litoranea Sud, Carlo Trovato muore in scontro auto-moto: soccorsi inutili

Bilancio tragico a seguito dell'incidente avvenuto ieri sera lungo la litoranea, un giovane ha perso la vita mentre si trovava su una moto.

Ennesimo incidente mortale in Sicilia. Un sinistro si è verificato nella serata di ieri lungo la litoranea Sud di Messina e ha visto come protagonisti un centauro che procedeva alla guida di una Ducati di grossa cilindrata e un anziano a bordo di una Fiat Panda.

Ad avere la peggio, nell’occasione, è stato il giovane che è stato sbalzato per alcune decine di metri ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Si tratta di Carlo Trovato, 26 anni, studente di Medicina originario di Catania.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato, il quale è stato trasportato urgentemente in Pronto Soccorso all’ospedale Policlinico.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici del nosocomio, per Carlo Trovato non vi è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravi. In corso gli accertamenti per comprendere la dinamica di quanto accaduto lungo la litoranea Sud.

Foto di repertorio