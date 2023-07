Incidente mortale sulla A20, i nuovi dettagli: “Vittime alla guida senza patente”

Emergono particolari sconcertanti dalle prime indagini sulla tragedia avvenuta nella notte sull'autostrada A20.

Emergono nuovi sconvolgenti dettagli sul terribile incidente mortale avvenuto sulla A20 nella notte: pare che le due vittime – Maurizio Costanzo e Fabio Matera – non avessero la patente al momento del tragico impatto.

Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Oltre ai due morti, l’incidente ha provocato anche il ferimento di altre due persone: una di loro, una donna, sarebbe purtroppo in gravi condizioni.

Incidente sulla A20, vittime alla guida senza patente?

Rimane da confermare l’esatta dinamica del sinistro fatale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente – avvenuto nei pressi della Galleria Telegrafo sull’autostrada A20 – avrebbe interessato tre auto (due Audi e una Bmw). L’impatto – avvenuto intorno all’1.30 di notte – si è rivelato mortale per due persone: Maurizio Costanzo, 30enne di Messina, e Fabio Materia, 46enne di Barcellona Pozzo di Gotto. Dalle prime indagini, sarebbe emerso che le vittime avevano la patente rispettivamente sospesa e revocata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori della Polstrada e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e i rilievi, oltre agli operatori del 118 con diverse ambulanze. Per i conducenti di due veicoli non c’è stato nulla da fare, le altre due persone invece sono state trasferite in ospedale per le cure necessarie. Una, purtroppo, sarebbe in gravi condizioni.