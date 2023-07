Inferno sulla A20 Messina-Palermo, 2 morti e 4 feriti: tre auto coinvolte, traffico bloccato per ore

Notte tragica sulla A20 Messina-Palermo, sono due le vittime in un incidente avvenuto all'altezza della galleria Telegrafo.

Scorra ancora il sangue lungo le strade della siciliana. Un incidente stradale mortale si è verificato all’1,30 della notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza dell’uscita della galleria Telegrafo.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 16 della Messina-Palermo, all’altezza del viadotto Giudici.

Incidente A20, la ricostruzione

Due uomini hanno perso la vita nel sinistro che ha coinvolto un’Audi finita contro il guard-rail e che si è successivamente ribaltata, schiantandosi contro altri due mezzi, una seconda Audi e una BMW. Le vittime si trovavano a bordo del primo e del terzo veicolo.

Per loro non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto morte sul colpo. Ferite altre 4 persone che si trovano sempre a bordo delle auto incidentate.

Incidente A20, soccorsi e situazione traffico

Sul posto dove si è verificato l’incidente si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino Nord di Messina con un autopompa e pick-up e gli agenti della Polizia Stradale per i soccorsi e la regolamentazione del traffico.

L’autostrada A20 Messina-Palermo, a seguito dell’incidente, è rimasta chiusa al traffico dalle ore 3:30 fino alle ore 8:00 per consentire le operazioni. Maggiori dettagli su quanto accaduto nel corso della notte potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.