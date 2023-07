Ancora sangue sulle strade siciliane, scontro mortale tra trattore e moto nel Siracusano

Dopo la tragedia dell'A20, un nuovo incidente mortale in Sicilia: morto centauro 38enne.

Tragedia tra Avola e Noto, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 38 anni è morto in seguito a un grave incidente.

Non si conoscono ancora le generalità della vittima, ma pare si tratti di un uomo di origine straniera. La Procura di Siracusa aprirà un’inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza sulla tragedia.

Incidente mortale tra Avola e Noto, vittima 38enne

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la moto a bordo della quale viaggiava la vittima si sarebbe scontrata – per cause da accertare – con un trattore lungo la strada che da Avola porta a Noto.

Le condizioni del centauro, purtroppo, sono apparse subito gravi. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il 38enne, infatti, è morto poco dopo lo scontro per le serie lesioni riportate. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Si segnalano rallentamenti del traffico nella zona interessata dall’incidente.

La tragedia sull’A20

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente mortale registrato nelle scorse ore in Sicilia. Nella notte, l’isola è stata sconvolta da un tragico sinistro avvenuto nei pressi della Galleria Telegrafo sulla A20: in seguito al violento impatto tra tre auto hanno perso la vita due uomini, Maurizio Costanzo e Fabio Matera. Altre due persone sono rimaste ferite, una donna purtroppo in maniera grave.

Immagine di repertorio