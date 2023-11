Scontro mortale tra Fiat Panda e scooter in Sicilia, un uomo perde la vita

Nulla da fare per il centauro, vittima dell'ennesimo incidente mortale nel Trapanese.

Si registra l’ennesimo incidente mortale in Sicilia, per la precisione a Castelvetrano (provincia di Trapani), dove in seguito allo schianto tra un’auto e uno scooter ha perso la vita una persona.

La vittima è un uomo, le cui generalità al momento sono ancora ignote.

Incidente mortale a Castelvetrano, la ricostruzione

Rimangono ancora da confermare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità per l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte si sarebbero scontrati una Fiat Panda e uno scooter Liberty. In seguito al violento impatto, per il conducente del mezzo a due ruote purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Weekend tragico in Sicilia

Purtroppo non è l’unico incidente mortale che si è registrato in Sicilia nel corso del fine settimana appena trascorso. Nel pomeriggio di domenica 12 novembre, infatti, lo scontro tra un’auto e un furgone sulla Ragusa-Catania si è rivelato fatale per un uomo di Licodia Eubea (CT) di 39 anni.

La vittima si chiamava Davide Romeo, insegnante in un istituto Commerciale a Caltagirone: originario di Catania, viveva a Licodia da circa 10 anni. In corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio