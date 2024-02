Auto contro muro, Girolamo Accardo muore a solo 19 anni: lutto a Custonaci dopo l’incidente

Lutto a San Vito Lo Capo (TP), città d'origine della vittima. Annullate le manifestazioni di Carnevale dopo la tragedia.

La vittima dell’incidente mortale di Custonaci, in provincia di Trapani, è un ragazzo di appena 19 anni: si tratta di Girolamo Accardo.

Ferita, in seguito al tragico sinistro nella zona di via Purgatorio, anche una ragazza. La giovane è stata trasferita all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e purtroppo sarebbe in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 19enne viaggiava a bordo di un’auto che – per ragioni ancora da confermare – sarebbe finita contro il muro di un’abitazione. Nonostante l’intervento del 118 e il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo nel capoluogo regionale.

Gravi le condizioni della ragazza che viaggiava con la vittima, trasferita all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Sull’incidente mortale indagano i carabinieri della stazione di Custonaci.

Lutto cittadino

La vittima Girolamo Accardo e la ragazza ferita sono originari di San Vito Lo Capo. Il Comune, in seguito alla notizia della tragedia, ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali e di annullare temporaneamente le manifestazioni previste per il Carnevale.

“La nostra comunità è stata gravemente colpita dal dolore. Come concittadini e come Amministrazione comunale, siamo partecipi dei lutti e condividiamo la preoccupazione per il grave incidente che ha coinvolto due dei nostri ragazzi. Pertanto annulliamo le manifestazioni previste per Carnevale, rinviandole a data da destinarsi”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Vito Lo Capo.

