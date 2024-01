Tragedia nella notte, la Croce Rossa siciliana piange il giovane Biagio: aveva solo 18 anni

Ancora un impatto fatale sulla Statale 115: morto un ragazzo del Trapanese. Numerosi i messaggi di cordoglio.

Ancora una vittima sulle strade siciliane: in seguito a un incidente mortale avvenuto lungo la Statale 115, nel tratto che collega Marsala a Mazara del Vallo è deceduto il 18enne Biagio Lombardo.

Inutili i tentativi di soccorso. Purtroppo nelle scorse ore si è registrato un secondo decesso sulle strade, questa volta a Gela (in provincia di Caltanissetta): lo scontro tra due auto in via Licata si è rivelato fatale per la 70enne Silvia Baudo, che proprio venerdì 12 gennaio avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Incidente mortale a Marsala, morto Biagio Lombardo

Rimane ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto nella notte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 18enne viaggiava a bordo di una moto e stava rientrando a casa quando – per ragioni da accertare – il suo mezzo avrebbe impattato contro un’auto. Il veicolo sarebbe finito fuori strada, la moto con a bordo Biagio Lombardo, invece, avrebbe terminato la sua corsa in un terreno adiacente.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso per il ragazzo. Le ferite riportate si sono rivelate mortali.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per il 18enne, che pare fosse un volontario della Croce Rossa di Marsala. Proprio il gruppo CRI locale ha espresso il proprio dolore per la tragedia che ha stroncato la vita del ragazzo con una nota su Facebook: “La Croce Rossa di Mazara del Vallo perde un valoroso giovane Volontario a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte. Si chiamava Biagio Lombardo e aveva 18 anni. Era un ragazzo educato e con una grande umanità. La Presidente e tutto il Comitato si stringe al dolore della famiglia per la grave perdita”.

Foto da Facebook