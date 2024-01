Ancora una vittima della strada: Silvia muore in un incidente nel giorno del suo compleanno

L'ultima tragedia sulle strade siciliane si è registrata nelle scorse ore nel Nisseno: ecco la prima ricostruzione del sinistro mortale.

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta a Gela (in provincia di Caltanissetta): la vittima è Silvia Baudo, una donna di 70 anni.

Pochi giorni fa, sempre nel Nisseno e lungo la Statale 115, si era registrato un altro incidente (per fortuna non mortale): a scontrarsi due mezzi, un pulmino e un’autocisterna.

Incidente mortale a Gela, vittima Silvia Baudo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al momento al vaglio degli inquirenti, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Licata. L’impatto è avvenuto nei pressi di una rotatoria che conduce al quartiere Macchitella.

In seguito allo schianto, per la 70enne Silvia Baudo – che viaggiava a bordo di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro – non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, l’hanno trasferita all’ospedale Vittorio Emanuele, ma la donna è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La vittima avrebbe festeggiato il proprio compleanno proprio venerdì 12 gennaio, giorno della tragedia.

Troppe vittime da inizio anno

Questo non è l’unico incidente mortale che si è registrato negli scorsi giorni. Purtroppo, dal giorno di Capodanno 2024 – con due vittime sulla strada, il giovane Matteo a Belpasso (CT) e il medico Angelo Giudice nel Ragusano – i sinistri fatali sono stati numerosissimi. Tra gli ultimi c’è quello che ha portato alla morte un ragazzo poco più che ventenne, originario di Biancavilla (CT): si tratta di Placido Santi, rimasto coinvolto in un incidente a Santa Maria di Licodia (CT) mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

