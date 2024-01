Spaventoso incidente sulla Statale 115, scontro tra bus e autocisterna: ci sono feriti

Sul luogo dell'impatto, tra Licata (AG) e Gela (CL), sono intervenuti il 118 e la polizia per i rilievi del caso e le operazioni di soccorso.

Si registra l’ennesimo incidente lungo la Strada Statale 115, tra Licata e Gela, per l’esattezza nel territorio di Manfria (Gela).

Sembra, purtroppo, che ci siano dei feriti. Al momento, però, non è noto il numero esatto e la condizione dei malcapitati interessati dal sinistro.

Incidente sulla Statale 115 a Manfria, la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrati – per cause ancora da accertare – due mezzi: un pulmino e un’autocisterna di grosse dimensioni. Pare che delle persone siano rimaste ferite in seguito al violento impatto.

Sul posto sono accorsi gli agenti della sezione Volanti per i rilievi del caso e la gestione della viabilità e, naturalmente, gli operatori del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

I precedenti

Gli incidenti sulla Statale 115, alcuni anche con feriti (in molti casi anche gravi), sono purtroppo all’ordine del giorno. L’ultimo è avvenuto appena 24 ore fa all’altezza del bivio di Torre di Gaffe, tra Licata e Palma di Montechiaro. In seguito allo scontro tra un’auto modello BMW e un furgone delle persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Sul posto operatori del 118 e agenti di polizia per i rilievi e le operazioni di soccorso e gestione del traffico.

Immagine di repertorio