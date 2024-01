Pauroso incidente a inaugurazione Motor Bike Expo: auto travolge 14 spettatori

Il fuggi fuggi generale ha caratterizzato la scena quando ancora non si aveva contezza dello stato di salute della gente coinvolta

Poteva trasformarsi in tragedia l’esibizione di un acrobata al Motor Bike Expo, il salone internazionale del motociclista alla Fiera di Verona. Uno stuntman ha perso il controllo della sua auto piombando sulla folla che assiepava i bordi dello spiazzo per seguirne le evoluzioni. L’incidente ieri, venerdì 19 gennaio. Panico, urla e fuggi fuggi generale hanno caratterizzato la scena quando ancora non si aveva contezza dello stato di salute della gente.

Il comunicato

Sono state 14 le persone coinvolte dall’urto, con nove di esse trasportate in ospedale. A dare le prime notizie sulle condizioni degli spettatori ci ha pensato Veronafiere tramite un comunicato: “Grazie alla barriera di sicurezza, nessuna di queste ha riportato gravi lesioni”.