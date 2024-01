Dramma in campagna, agricoltore ingerisce acido invece dell’acqua: in ospedale nell’Agrigentino

Corsa in ospedale per il malcapitato: tragedia sfiorata in contrada San Michele a Licata.

Disavventura, per fortuna a lieto fine, per un agricoltore di Licata, in provincia di Agrigento: avrebbe ingerito dell’acido invece dell’acqua per errore.

L’episodio è avvenuto nel terreno in cui lavora il malcapitato, situato in contrada San Michele a Licata.

Agricoltore beve acido invece che acqua a Licata

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe scambiato la bottiglia dell’acqua, bevuta per assumere delle medicine, con quella in cui era contenuto dell’acido. Una volta ingerito il liquido, l’agricoltore si sarebbe sentito male.

Immediata la corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove fortunata l’acido è stato espulso dal corpo dell’uomo. Successivamente, il paziente è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Immagine di repertorio