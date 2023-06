Incidente prima del concerto di Vasco a Palermo, schianto auto-moto: un ferito in ospedale

L'uomo, rimasto a terra dopo l'impatto tra l'auto e la moto, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici di Villa Sofia.

Contrattempo per un padre e figlio che, da Catania, erano diretti a Palermo per assistere al concerto di Vasco Rossi in programma ieri sera allo stadio Renzo Barbera.

I due, fan del rocker di Zocca, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale con l’auto che era stata presa a noleggio alle piedi dell’Etna. La macchina si è infatti scontrata con una motocicletta in viale Croce Rossa, all’altezza della scuola elementare De Gasperi.

Il trasporto in ospedale per il centauro

Fortunatamente non è stata registrata nessuna conseguenza particolare per i due fan. Il motociclista è però caduto sull’asfalto riportando delle lesioni ed è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale e della sezione Infortunistica per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Foto di repertorio