Paura in strada, uomo investito mentre attraversa con la nipotina di 9 mesi

Pericoloso incidente in via Serradifalco a Palermo: ecco la prima ricostruzione e le informazioni sulle condizioni dei due malcapitati.

Preoccupazione a Palermo, dove un uomo è stato investito assieme alla nipotina di appena 9 mesi: l’incidente è avvenuto ieri sera in via Serradifalco.

Entrambi sarebbero rimasti feriti.

Incidente a Palermo, uomo investito con la nipotina

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato – un uomo di 60 anni – sarebbe stato travolto da un’auto – una Fiat Brava – mentre attraversava la strada nei pressi di un incrocio. In braccio aveva la nipotina.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità, ma anche gli operatori del 118 per soccorrere i due feriti, il nonno e la bimba. Trasferiti all’ospedale, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti registrati negli ultimi giorni in Sicilia: tra i più recenti anche quello che ha sconvolto il territorio di Lentini, nel Siracusano, e che ha portato alla morte di un giovane.

Immagine di repertorio