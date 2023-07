Incidente tra auto e camion in viale Regione Siciliana a Palermo

Un'autovettura, Panda seconda serie di colore bianco, si è scontrata contro un mezzo pesante, un camion.

Incidente a Palermo in viale Regione Siciliana in corrispondenza di Villa Parco dei Principi. Un’autovettura, Fiat Panda seconda serie di colore bianco, si è scontrata contro un mezzo pesante, un camion.

A bordo dell’auto vi sarebbe stata una donna, la polizia municipale sta effettuando i dovuti accertamenti per verificare la dinamica del sinistro. Ovviamente ciò sta causando rallentamenti in quella porzione di strada e lungo la via coinvolta.

