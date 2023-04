Brutto incidente in autostrada: tir perde carico di marmo e travolge auto

Miracolosamente illesi due bimbi coinvolti dal sinistro

Vista la dinamica e la tipologia di carico staccatosi da un autoarticolato, gridare al miracolo è tutto fuorchè esagerato. Una tragedia immane, considerato anche che a bordo dell’auto coinvolta viaggiavano due bambini, è stata sfiorata lungo l’autostrada A1 tra i caselli di Terre di Canossa e di Reggio Emilia in direzione Bologna nel pomeriggio del 21 aprile. Il veicolo è stato travolto in pieno da un carico di marmo, trasportato da un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni dopo un contatto tra l’auto e il camion, per cause in corso di accertamento, il rimorchio si sarebbe ribaltato, andato a finire proprio contro l’auto.

Lunghe code sull’A1

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo serio. All’interno dell’auto, come detto anche due bambini che sono rimasti miracolosamente illesi. Sul posto le ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco. In conseguenza dell’incidente si sono formati circa sei chilometri di coda. Il tratto dell’A1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia è stato chiuso: all’interno altri 5 chilometri di coda.