Stupro di Palermo, l’incidente probatorio si terrà: ecco quando

La vittima verrà sentita per confermare la sua versione dei fatti sulla violenza sessuale subìta lo scorso luglio al Foro Italico.

L’incidente probatorio per chiarire e confermare la dinamica esatta dello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico di Palermo lo scorso luglio si terrà.

La data per l’udienza è fissata per il prossimo 3 ottobre.

Incidente probatorio sullo stupro di gruppo a Palermo, cos’è

Il gip Clelia Maltese, su richiesta della Procura di Palermo diretta da Maurizio De Lucia, ha fissato l’udienza per l’incidente probatorio il prossimo 3 ottobre. Ma di cosa si tratta? L’udienza sarà un’occasione per ascoltare il racconto della vittima, una ragazza di 19 anni, e cristallizzare formalmente le sue dichiarazioni su quanto accaduto lo scorso luglio. Potranno essere presenti anche i sette indagati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti) e gli avvocati difensori, ma naturalmente il tutto si svolgerà in un ambiente protetto e senza contatto diretto tra la ragazza e gli accusati.

Le accuse

I sette indagati sono accusati di violenza sessuale di gruppo. I giovanissimi indagati avrebbero abusato a turno della 19enne al termine di una serata nei luoghi della movida palermitana e uno di loro avrebbe perfino ripreso i momenti del brutale stupro con un cellulare. Diversi messaggi apparsi sulle chat degli indagati confermerebbero il coinvolgimento dei 7 nella vicenda, ma ovviamente sono ancora in corso le indagini per verificare l’eventuale colpevolezza.

