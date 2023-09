Brutto incidente sulla SP 57, mucca investita nel cuore della notte

Grave l'animale, diversi i danni all'auto: ecco cosa è accaduto nella notte a Monreale (PA).

Un brutto incidente stradale si è registrato nella notte lungo la Strada Provinciale 57, nel territorio di Monreale (in provincia di Palermo): coinvolte un’auto e una mucca, ferita gravemente dopo essere stata investita dal mezzo.

Ferito anche il conducente del veicolo, fortunatamente in maniera non grave.

Incidente sulla Provinciale 57, mucca investita a Monreale

La dinamica dei fatti rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe centrato in pieno una mucca che attraversava la carreggiata. L’autista, probabilmente a causa del buio, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con l’animale.

Pare che non si tratti di un episodio insolito, purtroppo. A denunciare il problema degli animali vaganti sulla Provinciale e dei potenziali pericoli, anche attraverso i canali social, è il comitato “Insieme per Boccadifalco”, che scrive su Facebook: “Tre mesi fa avevamo segnalato al sindaco di Monreale Arcidiacono la presenza di mucche sulla Sp57 chiedendo interventi e misure a tutela della sicurezza degli automobilisti in transito . A 90 giorni dalla nostra richiesta nulla è stato fatto per risolvere questa emergenza e stasera purtroppo la notizia di un grave incidente di una autovettura che si è ritrovata all’improvviso una mucca in piena strada provinciale. Per fortuna solo feriti ma auto distrutta e la povera mucca ferita gravemente. Cosa aspetta l’amministrazione comunale di Monreale per risolvere questo grave problema per la sicurezza dei cittadini ma anche di questi poveri animali?”.

Foto da Facebook – Insieme per Boccadifalco