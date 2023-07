Grave incidente sulla via del Mare, frontale tra auto: c’è una vittima

Grave incidente a Roma, dove una donna di 69 anni è morta. Altre due persone sono rimaste ferite nell'impatto.

Tragico incidente stradale quello che si è verificato nelle scorse ore lungo via del Mare, a Ostia Antica a Roma, che è costato la vita a una donna di 69 anni.

Il sinistro, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha coinvolto una Fiat Panda rossa e una Bmw. La vittima si trovava a bordo della prima auto in compagnia della figlia di 49 anni.

I soccorsi

Per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre la seconda si trova attualmente in gravi condizioni dopo essere stata estratta dall’abitacolo dai sanitari del 118 intervenuti per i soccorsi.

Ferito anche il conducente dell’altra auto, un uomo di 44 anni. Per lui, comunque, le ferite sarebbero meno serie rispetto a quelle rimediate dalle due donne.

L’incidente ha danneggiato anche altre due auto, che sono state urtate al momento dell’impatto. Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia di Stato e i colleghi della Polizia Locale.