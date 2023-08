Scontro auto-moto sulla Siracusa – Gela, motociclista ferito

Incidente nei pressi dello svincolo per Cassibile, c'è un ferito.

Si registra un nuovo incidente lungo la Siracusa – Gela, per l’esattezza nei pressi dello svincolo per Cassibile.

Purtroppo c’è un ferito.

Incidente sulla Siracusa – Gela, scontro auto-moto a Cassibile

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto si sarebbero scontrate nei pressi dello svincolo per Cassibile. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, trasferito al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Siracusa per i rilievi del caso e per individuare eventuali responsabilità.

L’impatto a Belvedere

Un altro grave incidente si è verificato negli scorsi giorni a Siracusa, per l’esattezza nella frazione di Belvedere. Ad avere la peggio una giovane coppia, che viaggiava in sella a una moto. In seguito allo scontro tra il mezzo a due ruote e un’auto, entrambi i ragazzi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Purtroppo sembra che i due siano in gravi condizioni. La ragazza, in particolare, avrebbe subito un delicato intervento chirurgico.

Anche in questo caso sono in corso le indagini di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare le responsabilità del sinistro.

Immagine di repertorio