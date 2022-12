Mezzo pesante si ribalta sulla SS 121, traffico interrotto: istituite deviazioni

Circolazione veicolare interrotta sulla SS 121 per l'incidente che ha interessato un mezzo pesante. Si lavora per il ripristino del traffico regolare.

La Strada Statale 121 “Catanese” si trova provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania, in prossimità del km 17 a Paternò.

Secondo quanto reso noto dall’Anas, un mezzo pesante si sarebbe ribaltato in maniera autonoma. Sono ancora in fase di accertamento le cause del sinistro.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie allo svincolo di Paternò, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.